Novak Djokovic se instala en semifinales del US Open

El tenista serbio Novak Djokovic evitó sorpresas y se instaló en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, luego de derrotar al australiano John Millman en tres serts corridos de 6-3, 6-4 y 6-4.

El sexto mejor raqueta del orbe, de acuerdo al ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, jamás se sintió en la antesala por el título en el cuarto Grand Slam de la campaña, pues siempre fue consciente que enfrente estaba parado el verdugo del suizo Roger Federer.

De tal modo que sin fiarse “Nole” una vez más mostró un buen tenis en la cancha del Arthur Ashe Stadium, aunque las dificultades siempre estuvieron presentes, una muestra fue que el primer set tuvo una duración de 60 minutos.

El serbio mantuvo su buena racha en la ronda de cuartos de final del US Open ya que colocó la balanza 11 triunfos y cero descalabros en esta instancia, y hoy el australiano lo sufrió aunque a pesar de la derrota salió airoso del certamen estadunidense al darse a conocer en el deporte blanco con su buen desempeño y la victoria ante Federer.

El segundo episodio fue para “Nole” 6-4 y la casta de Millman resaltó en el tercer set cuando se fue adelante 4-3 en busca de alargar más el cotejo, pero la reacción del exnúmero uno del mundo ocurrió al revertir la situación, aprovechó un triple break point para ponerse 5-4 y con el saque de su lado sentenció con un 6-4 tras conseguir el triple match point.

Djokovic reconoció al australiano, “fue una gran batalla, es un gran luchador”, y ahora en semifinales se medirá al japonés Kei Nishikori para aspirar a su octava final del US Open, certamen que ya conquistó en dos ocasiones. Precisamente en 2014 fue la última ocasión que “Nole” perdió en “semis” y sucedió ante el nipón.

Feel the roar of the Flushing Meadows crowd…@DjokerNole reaches his 11th #USOpen semifinal under the lights in Arthur Ashe Stadium! pic.twitter.com/CqbIi6dLhk

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2018