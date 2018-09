Pelé revela que New York Giants lo invitó a ser su jugador

Con motivo del inicio de la temporada de la NFL, Pelé reveló mediante sus redes sociales que pudo llegar a ser un jugador de los New York Giants, equipo que lo invitó a ser su pateador años atrás.

"El primer juego del NFL hoy. Los gigantes me pidieron que fuera un pateador. No pude acostumbrarme a patear la pelota por encima de los posts", escribió a través de su cuenta de Twitter.

The first game of the @NFL today. The Giants once asked me to be a kicker. I couldn't get used to kicking the ball OVER the posts though. // Hoje é o primeiro jogo da NFL. Uma vez os @Giants me convidaram para ser kicker, mas não me acostumaria a chutar por cima da trave. pic.twitter.com/jwxLOm3YZN

— Pelé (@Pele) September 6, 2018