Auxiliar de Maradona aún no tiene contacto con él

A pesar de que Diego Armando Maradona ya se hizo presente en Culiacán Sinaloa para firmar contrato con el conjunto de Dorados, el auxiliar técnico del astro argentino aseguró a Récord que por el momento no se conocen de manera personal.

"Si te dijera que es mi cuate, sería un buen mentiroso y es lo que no tengo. Lo más cerca que lo conocí fue cuando estaba en el Estadio Azteca en el ’86, me tocó en la grada de arriba de él, fue lo más cerca que me tocó”, declaró.

El ex técnico de Tuxtla de la Segunda División se reportará en las siguientes horas con el ex estratega de la Selección de Argentina, con el objetivo de comenzar a trabajar para el debut del ‘Pelusa’ en el balompié mexicano.















