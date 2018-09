José Mourinho sufre caída en Wembley

José Mourinho, técnico del Manchester United se robó las miradas, luego de la caída que sufrió cuando se dirigía a Wembley para ver el duelo entre Inglaterra y España de la Liga de Naciones.

Las imágenes del momento exacto fueron difundidas inmediatamente mediante redes sociales, las cuales no tardaron en hacerse virales.

Mourinho just fell over in front of me in Club Wembley! pic.twitter.com/2STeQ0JhXC

— CFC FANTV (@cfc_fantv) September 8, 2018