Ochoa confesó la razón por la cual no llegó al Napoli de Italia

Luego de tener una gran actuación en la Copa del Mundo celebrada en Rusia, diversos clubes se interesaron por guardameta mexicano Guillermo Ochoa, el ex portero de América estuvo muy cerca de llegar al futbol italiano para defender los colores del Napoli, sin embargo se cayó la negociación y el mismo Ochoa declaró que si no se concretó su traspaso fue debido a problemas ajenos a él y no a su calidad en el terreno de juego.

"¿Decepcionado? No porque no tuvo nada que ver con mi calidad. Es algo que se quedó atorado en las oficinas. De mi parte estoy contento por mi calidad y por lo que la gente dice de mi porque trabajo fuerte cada día”, declaró Ochoa en una entrevista para el medio francés Les Sports Plus.

El seleccionado del Tri también mencionó que se mantiene positivo y concentrado en su equipo: "Es parte del pasado. Estoy enfocado en el Standard. No sería profesional si no es así. Es algo que no está en mis manos. Tengo que seguir trabajando para tener ese tipo de oportunidad de nuevo”.

Ochoa llegó a ser la opción más viable para sustituir a Alex Meret, quien se rompió el brazo a pocas semanas de fichar con el cuadro italiano, y cuando estaban las negociaciones por el mexicano, el Presidente del Napoli, Aurelio de Laurentis, dejó en evidencia que el cuadro belga era muy duro en las negociaciones al declarar: "Sólo tenemos un obstáculo con el cual lidiar: el Standard”.

