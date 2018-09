Para Chaka Rodríguez en los Clásicos no hay favoritos

Los Clásicos son partidos que siempre da sorpresas y esto lo sabe Luis Rodríguez, quien es nacido en la Sultana del Norte, por lo que conoce a fondo la historia de ambos equipos.

Aunque algunos especialista ven a Tigres como favorito para llevarse el triunfo, Chaka no considera que los felinos lo sean.

"La verdad no he visto quien es favorito, los clásicos se ganan, entonces hay que ganar como sea", ¿Se consideran favoritos? "No", fue la respuesta del jugador.

También puedes ver

Clubes de futbol ayudan a Dorados por ¿conveniencia?

Además llegar al derbi con un trofeo recién obtenido no le garantiza el triunfo a los pupilos de Ricardo Ferretti, comentó. Pero si les da motivación para enfrenrar al Monterrey.

“Nos da mucha confianza, era un título que necesitábamos. Para el Clásico llegamos de la mejor manera, no podemos venir mejor. Estuvo excelente que moviera para llegar todos a punto”, señaló.

El Chaka es uno de los pocos regios que ha jugado con ambos equipos, pero es el único que puede presumir haber levantado un título con Tigres y Rayados.