FMF entrevista a 24 técnicos para sustituir a Osorio

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer que se ha trabajado “mucho” para poder elegir al nuevo entrenador de la Selección mexicana, mismo que haría el proceso para el Mundial de Qatar 2022.

A su visita a Guadalajara, de Luisa aceptó que existe una baraja de posibilidades para dar a conocer a quien ocupará el puesto que dejó vacante el colombiano Juan Carlos Osorio, pues aseveró que son 24 las opciones que se han buscado.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

Lionel Messi sorprende al aparecer con nuevo look

“Ha sido un proceso de mucho trabajo, de una profunda tranquilidad de que tenemos gente muy capaz que sabe lo que está haciendo; hoy les puedo decir que hay más de 15 entrevistas presenciales, nueve entrevistas telefónicas, el trabajo que ha hecho Guillermo Cantú con Dennis (Te Kloese) y Gerardo (Torrado) ha sido extraordinario y hoy nos pone una situación de poder elegir un técnico que nos lleve a buen puerto en el 2022”.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dice que siguen analizando los perfiles de técnicos para la Selección Mexicana. Ya se contactaron a numerosos candidatos @NTRGuadalajara pic.twitter.com/pkK9Q6tg8p — Arturo Santillanes (@artusantillanes) September 21, 2018

Agregó el Presidente de la FMF que no es necesario ir de prisa debido a que “desde que yo llegué a la Federación Mexicana de Futbol dejé instrucciones muy claras, esta es una decisión estructural, estratégica, no era una decisión urgente. Obviamente como Presidente a uno le hubiera gustado al día uno de sus funciones ya tener al cuerpo técnico de la Selección Nacional y estar planeando estos seis partidos de Fechas FIFA ya con el grupo de trabajo, al no poderse tener esta realidad”.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

Federer y Djokovic serán pareja en dobles por primera vez en la historia

De Luisa fue cuestionado sobre lo que ocurre con Ricardo Ferretti a quien muchos les gustaría se quedara en la mayor, pero a al parecer no se le ha convencido al estratega de Tigres para que sea él quien se quede al mando.

Yon de Luisa asegura que están en la definición del nuevo DT de @miseleccionmx, están analizando los perfiles. Dice que habrá noticias en los próximos días pic.twitter.com/RglZtyPJdN — Natalia León (@_NataliaLeon_) September 21, 2018

“Primero, un profundo agradecimiento al señor Ricardo Ferretti y a la directiva del Club Tigres por habérnoslo prestado, siempre va a ser un lujo tener a gente como Ricardo en las filas de la Selección Nacional, lo cual nos ha permitido seguir avanzando con este proceso de selección, evaluación, ya estamos en el momento de tomar decisiones y seguramente en los próximos días, semanas, podremos comunicar”.

PUBLIMETRO TV