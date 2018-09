Listos para las apuestas, la carrilla y la emoción por el Clásico regio

¿Cómo esperas el próximo Clásico regio?

Fer: Con mucha emoción, porque sabes que de eso dependen los próximos meses de la carrilla con la raza, con las apuestas y demás, y que muchas veces, a raíz del Clásico, un equipo sube y el otro baja, suele pasar. Yo espero que nos vaya muy bien, se juega en el Volcán, así que no creo que haya problema para ganar.

J.R.: Como en todos los Clásicos, ya bien emocionado, contento de poder estar otra vez en el estadio. La verdad es que no me lo pierdo; de los 117 Clásicos, he tenido oportunidad de estar en casi todos, así que imagínate la emoción por vivir un Clásico más, el más importante del país. Como soy voz oficial del estadio rayados desde hace 19 años, por supuesto, ahí estaré.

¿Cómo ves a tu equipo actualmente, cuál es el panorama?

Fer: Creo que Tigres apenas está agarrando un ritmo que debió agarrar desde un principio, pero viendo la cantidad de juegos que han tenido en los últimos años, es muy difícil, porque hay muchos que no tienen pretemporada, hay muchos que no han tenido vacaciones, están muy cansados, pero espero que día a día vayan mejorando. La ausencia de Aquino creo que va a pesar, está lesionado, ojalá que alcance a recuperarse para el Clásico, pero yo sí confío en un buen cierre de campaña para Tigres.

J.R.: Creo que Rayados es un equipo bien armado, está bien dirigido, se está adaptando a un nuevo esquema y a un nuevo sistema, y está empezando a carburar y dar muestras de lo grande que puede llegar a ser.

También puedes ver

No me atrevo a decir que Monterrey es favorito: LMS

Fernando, eres de las figuras en Monterrey que siempre apuesta a favor de su equipo, prácticamente es una tradición…

Fer: Yo siempre le he entrado por el equipo, he pagado muchas ridiculeces, pero bueno, es parte del ambiente. La que más recuerdo fue la de hace casi 10 años, cuando caminé vestido de mujer por la avenida Juárez, perdí contra Recta. Y hace muchos años fui a cantar con mi papá al programa de Aficionados por otro Clásico que perdí, pero la de la avenida Juárez fue impresionante, porque no esperábamos la respuesta del público, se tuvo que cerrar la calle y pedir apoyo a Tránsito. Caminé desde Tapia hasta Constitución, pero así también he ganado y me tocó rapar a Charles. Y en otra ocasión, le gané a Recta y tuvo que ir a limpiar el Estadio Universitario con todo y baños.

¿En esta ocasión ya hay apuesta?

Fer: Hasta ahorita no. Es más, en este momento reto a Recta a través de Publimetro, que proponga lo que quiera, hasta caminar en calzones por la Macroplaza, yo le entro (risas).

J.R.: Siempre apostamos, he apostado con Fernando Lozano, con Rudy, que son mis amigos Tigres con los que siempre hago apuestas. Ahorita estoy esperando a que me confirmen, la mayoría de nuestras apuestas ahora son de comidas y carnes asadas, hace muchos años era de cortaste el cabello, rasurarse y esas cosas, pero ya no.

Por último, ¿cuál sería tu mensaje para la afición de Monterrey, de cara a este Clásico regio?

Fer: Que hay que vivirlo con mucha pasión, con la camiseta bien puesta, pero no pasar más allá de lo deportivo, lo familiar, la amistad. Todos tenemos un amigo que es Rayado o Tigre, pero no hay que manifestarlo más allá de una carrilla sana, con la diversión de siempre y nada de violencia.

J.R.: No se les olvide que, al final del día, éste es un deporte familiar, y todos tenemos un amigo Tigre o Rayado. Por favor, no se nos olvide que por algo es el Clásico nacional más importante del país, porque nos distingue el comportamiento de la gente educada que somos acá en el norte del país. Vamos a tratar que la rivalidad se quede en la cancha y la pasión se quede en las gradas, pero que de verdad ahí se quede. Después del partido, todos volvemos a casa con un familiar, amigo o vecino del otro equipo.