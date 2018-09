Ya le pusieron fecha al uso oficial del VAR en la Liga MX

Yon de Luisa, presidente de Federación Mexicana de Futbol habló sobre la implementación del VAR y la fecha en que se pondrá en marcha de manera oficial en busca de apoyar a los silbantes dentro del terreno de juego.

El dirigente explicó que mientras las pruebas con el videoarbitraje se utilizarán en las Jornadas 13 y 14 de la Liga MX, espera que se consiga la certificación para que en la Fecha 17 ya se cuenten con todos los requerimientos que pide FIFA para que entre en marcha de manera oficial: "Se solicita un permiso a la FIFA para aplicarlo en la jornada 13 sabiendo que la gente del IFAB estará en México para la jornada 15 y 16. Obtendríamos la certificación de parte del IFAB y estaríamos listos para hacerlo oficial en la jornada 17 y de ahí irnos para adelante”.

"Tenemos que entender que son procesos nuevos no solo aquí, sino en todo el futbol internacional. El IFAB ha ido aprendiendo de toda la retroalimentación que han tenido en otros países que van certificando. Debemos estar agradecidos por el apoyo que nos ha dado la FIFA por parte del IFAB”, abundó De Luisa.

También elogió la labor de Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, quien decidió arrancar con las prácticas en la categoría Sub-20, donde hubo algunas jugadas clave que definieron partidos: "Con lo que vimos en los partidos de la Sub 20 llegamos a conclusiones de lo que se debe y no se debe de hacer y creo que fue una buena estrategia del señor Arturo Brizio el ensayar con la Sub 20. Afortunadamente ese fue una gran labor del primer semestre de este año. La gente ya está más capacitada", comentó Yon de Luisa.