Talavera es banca ante Necaxa tras errores en el torneo

Lo que se venía venir, hoy es una realidad. Hernán Cristante mandó a la banca a Alfredo Talavera para el duelo ante el Necaxa de la jornada 10 del presente certamen, tras los constantes errores que ha tenido el guardameta mexicano a lo largo del torneo.

📝🔥 ¡Listo nuestro XI inicial para disputar nuestro partido de la Jornada 10 ante @ClubNecaxa!#SiempreRojos pic.twitter.com/PxUYZmllBt — Toluca FC (@TolucaFC) September 22, 2018

Luego de la lesión que dejó a Talavera más de medio año fuera de las canchas, regresó en febrero de 2018 durante el torneo Clausura 2018, convirtiéndose en uno de los mejores guardametas con los que contaba la Liga MX. Siendo pieza fundamental para llegar a la final de dicho certamen, misma que perdieron ante Santos Laguna.

Te puede interesar: Jugador de pádel se estrella contra pared de cristal en pleno partido

Sin embargo, este Apertura 2018 no ha contado con la mejor participación, ha tenido constantes errores, especialmente el duelo de la jornada 9 ante Veracruz, equipo que le marcó dos goles en menos de diez minutos.

Pese a ello, el arquero azteca reconoce la mala racha por la que atraviesa, por lo que dijo no tomar a mal si Cristante decidía dejarlo en la banca, ya que primero está el bien del equipo. "Platiqué con Hernán de cómo me sentía, pero que nadie es más importante del equipo. Si me quiere descansar está bien, primero está el equipo, porqué ahí interviene el ego, el preguntar ¿por qué yo?, ahí no entra el jugador, entra el plantel que es lo más importante", señaló en conferencia de prensa el pasado viernes.

Tras la ausencia de Talavera en el arco de los Diablos, Luis García es el guardameta que ha tomado la titularidad.

TE RECOMENDAMOS