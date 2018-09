Luis García se casaría con Christian Martinoli

Luis García y Christian Martinoli se han convertido en la pareja más famosa de comentaristas deportivos de México, pero… ¿habrá algo más?.

El buen humor que tiene el ex futbolista y ahora comentarista de TV Azteca lo llevó a hacer una encuesta mediante su cuenta de Twitter. "Mi amada japonesa no me pela nada, es como tener una esposa virtual. ¿Qué hacer al respecto?", publicó.

Ante dicha pregunta, las opciones fueron:

Me caso con Martinoli

Tercer divorcio

Me vuelvo eunuco

Hago como que me vale

Tras recibir un total de 36 mil 989 votos, el 60 por ciento de sus seguidores votaron por la primera opción. ¡Casarse con Martinoli!.

Mi amada japonesa @RoskaPerez no me pela nada, es como tener una esposa virtual ¿Qué hacer al respecto? — Luis García P (@GarciaPosti) September 21, 2018

