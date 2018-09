Negro Casas lanza reto a Místico: 'tu máscara contra mi cabellera'

Negro Casas considera que Místico le tiene un celo muy grande, mismo que se le quitará cuando logre un triunfo importante sobre él y está dispuesto a darle la oportunidad en una lucha de máscara contra cabellera.

"Voy a dar mi sentir, Místico me tiene un celo inmensamente grande, eso no se te aliviará nunca hasta que demuestres que eres mejor luchador que yo y lo demuestres en lucha de máximo nivel", indicó el "4:40"

Luego de caer por descalificación la víspera en un "match relámpago" con el enmascarado, el experimentado gladiador aseguró que está dispuesto a una lucha de apuestas y lanzó el reto.

"Tu máscara contra mi cabellera, no tengo miedo, cuando quieras, está abierto el reto. Místico, yo Negro Casas te reto a ti, tú sigues Místico, máscara contra cabellera", exigió el rudo.

Aunque reconoció la calidad del integrante de la dinastía Muñoz, situación que no lo intimida y sí lo hace sacar el coraje, Negro Casas manifestó que su joven oponente tiene mucho que aprender contra los 40 años de experiencia que acumula.

Se mostró satisfecho de que a lo largo de su historia siempre ha sido el blanco de diversos rivales con los que llegó a lo máximo -lucha de cabelleras- y también está listo para cualquier rivalidad.

"Le doy gracias a Dios que no dejamos de perder el interés de la gente, no compro aplausos ni aficionados, la gente ya vio de lo que soy capaz, si me ponen a muchachos así con ganas de humillarme, como Místico, Dragón Lee o como hizo Rush, tengo para todos y tengo familia también", apuntó.