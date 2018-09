VIDEO: Djokovic golpea a Federer con la pelota en Laver Cup

El partido entre Europa y el Resto del mundo en Laver Cup fue protagonizado por dos grandes exponentes del tenis: Novak Djokovic y Roger Federer, quienes cumplieron el sueño de miles de amantes del deporte de la raqueta, al hacer mancuerna en un duelo, pero el serbio de aprovechó de eso y golpeó a su compañero.

Mientras se jugaba el partido, Nole devolvió un tiro que sus rivales hicieron , pero éste al contestar la bala, sin querer le pegó al suizo en la espalda y su reacción fue épica al hacer que toda la arena pasara un curioso momento.

Well, that was AWKWARD 😳 pic.twitter.com/WHJKFL56qD

— Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2018