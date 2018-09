CR7 le da la victoria a la Juventus sobre Frosinone

El portugués Cristiano Ronaldo impulsó este domingo con un gol a diez minutos del final el triunfo por 2-0 del Juventus en el campo del Frosinone y, con su tercer tanto de la temporada, mantuvo a los turineses con el pleno de puntos tras cinco jornadas de la Serie A (Primera División).

VIDEO: 'Chucky' Lozano mete gol en el Clásico holandés

Cristiano, que encaraba este choque con ganas de revancha tras la expulsión recibida el miércoles en Mestalla contra el Valencia en la Liga de Campeones, desequilibró un partido que se le estaba poniendo cuesta arriba al Juventus, ante un Frosinone valiente.

En tanto, un gol en el minuto 92 del argentino Emiliano Rigoni le dio este domingo un valioso empate 2-2 al Atalanta en San Siro contra el Milan en la quinta jornada de la Serie A italiana (Primera División), lo que amargó el gran día del también argentino Gonzalo Higuaín y del español Jesús Fernández Sáez "Suso".

El Milan se adelantó dos veces gracias a Higuaín y a Giacomo Bonaventura, ambos con asistencias de Suso, pero el Atalanta consiguió salir invicto de San Siro gracias a los argentinos Alejandro "Papu" Gómez y al "Rayo" Rigoni.

There's no more time at the San Siro: it's 2-2

Finisce in parità a San Siro con l'Atalanta che trova il pari al 91'#MilanAtalanta 2-2 pic.twitter.com/rqfnJ2wKaP

— AC Milan (@acmilan) September 23, 2018