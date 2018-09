Lucharán por el orgullo tapatío en la Liga MX Femenil

La rivalidad es añeja y aunque la Liga MX Femenil tiene poco tiempo de haberse creado, ya vive con pasión ese encuentro. El Clásico Tapatío llega una vez más: Chivas recibirá al Atlas este lunes, en la fecha 11 del Torneo Apertura 2018. Es el partido que nadie quiere perder, pues además del orgullo, estarán en disputa tres puntos importantes para las aspiraciones de ambos equipos.

El duelo comenzará a las 19:00 horas, en el Estadio Akron y ambos conjuntos necesitan la victoria para fortalecer sus aspiraciones. Ambos se encuentran en zona de calificación: Guadalajara es segundo del Grupo 2, con 20 puntos, mientras que las rojinegras se encuentran empatadas con Monterrey, un peldaño abajo. Atlas quiere revancha de la derrota sufrida en la jornada 2.

“Claro que les pesa, claro que les duele, porque si no les doliera, yo se los dije, no tendrían nada que hacer aquí. Si no nos dolió perder contra ellas en la jornada dos, no tendríamos por qué pertenecer a la institución. Ese partido a nosotros nos marcó tanto por el hecho de perder porque en la jornada tres fuimos a sacarle un empate al Monterrey cuando todo mundo pesaba que nos iban a golear”, explicó el técnico del Atlas, Fernando Samayoa.

“Ahora, el que nosotros miremos atrás y veamos lo que sucedió, es para que nos dé coraje deportivamente, porque hay mucho respeto. Queremos que este ambiente de la Liga Femenil, que ha sido meramente familiar que siga estando en cada partido. Pero dentro de la cancha no respetamos a nadie, tenemos el talento y la fuerza de conjunto para poder ganarlo. Nos dolió muchísimo la derrota, nos duele mucho ver esa marca y queremos el lunes empezar a hacer nuestra marca a favor contra ellas”, añadió.

Atlas llega con una muy buena racha de siete partidos sin conocer la derrota, en los que ha sumado 17 de 21 puntos posibles. Su último descalabro fue precisamente en el Clásico Tapatío de la primera vuelta. Pese al buen momento de su equipo, Samayoa, pasa la responsabilidad al rival que tendrá este lunes en el Estadio Akron.

“Las favoritas son ellas, porque tienen un récord muy grande ante nosotros. Es el mejor escenario, no hay mejor momento y no hay mejor día que el lunes a las 7 de la tarde para demostrar lo contrario. Tenemos esa ilusión de ganar el partido. Sería mostrar y confirmar el buen paso, demostrar el buen nivel que tenemos y dar un aviso a la afición de que también nosotros estamos esperando que nos apoyen”, concluyó.

