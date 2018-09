Técnico de Chivas no puede prometer llegar a la Liguilla

Chivas necesitaba ganar este domingo para meterse a zona de calificación, pero en el último minuto, Querétaro le empató 1-1. Así, el Rebaño Sagrado se quedó fuera de los primeros ocho puestos en el Apertura 2018. El objetivo es meterse a la “fiesta grande”, aunque el técnico, José Saturnino Cardozo, aseguró que no puede prometerlo.

“Para entrar a Liguilla debemos hacer 25 o 26, pero no se puede sin hacer primero 19 o 20. No debemos apresurar, no soñar mucho más adelante. Tenemos que pensar que es un partido tras partido y respetamos a todos los rivales. Chivas es un equipo que intenta jugar bien, por eso no nos preocupamos tanto. Lo que queremos es seguir creciendo, madurando. Tenemos la ilusión de Liguillas, pero no puedo prometer. Vamos a trabajar, hoy se fueron dos puntos, pero sucede en el futbol y me quedo con lo que mostró el equipo para anular al rival. Tenemos que enfrentar a equipos en zona de Liguilla, pero nos preocupamos por nosotros y estaremos por buen camino”, señaló.

Admitió el malestar que le dejó la igualada ante Gallos Blancos. “Con sabor amargo lógicamente por cómo jugó el equipo. Se vio únicamente un equipo en la cancha, que planteamos un partido en donde fuimos siempre al ataque, tuvimos el control del juego los 90 minutos. El esfuerzo fue impresionante y me deja tranquilo, cambiamos de sistema y en dos días coordinaron bien. Técnicamente tenemos buenos jugadores y eso ayuda a nosotros como cuerpo técnico plantear los partidos, lo que hicimos hoy. Jugamos por dentro, cortamos el circuito de Gallos y me parece que llegamos con buena posesión de la pelota y es una lástima, es futbol y nos vamos con sabor amargo de este empate”, señaló.

Finalmente, aseguró que el equipo estará anímicamente bien para la semana importante que viene, con octavos de final de la Copa MX y un Clásico Nacional el próximo domingo. “El equipo no se va para abajo porque hicieron un gran partido. Siempre se levanta el equipo porque dejan todo y tienen que salir ellos con la frente en alto. Jugaron buen futbol y cada uno tiene su propuesta. Me gusta que el equipo juegue bien. Estamos fuertes, unidos y trabajando con predisposición, viene un Clásico, primero Pumas, así que estamos motivados para no bajar nunca los brazos. Vamos a seguir jugando igual”, concluyó.

