Jimmy Garoppolo es baja con los 49ers por lesión

El quarterback Jimmy Garoppolo, de los 49ers de San Francisco, deberá someterse a una cirugía de rodilla izquierda y se perderá el resto de la temporada, anunció el lunes el equipo.

Modric termina con hegemonía de Cristiano y se convierte en el mejor jugador de la FIFA

Los 49ers informaron que una resonancia magnética confirmó los temores del equipo de que Garoppolo sufrió un desgarro de ligamento anterior cruzado en una jugada en las postrimerías del encuentro del domingo, una derrota por 38-27 ante los Chiefs en Kansas City. La lesión representa un duro golpe a las aspiraciones de los 49ers (1-2), que planearon su reconstrucción en torno al quarterback de 26 años.

The #49ers confirm Jimmy Garoppolo has a torn ACL.

Kyle Shanahan will address the media at 4pm PT. https://t.co/PnpakcrCPh pic.twitter.com/UbK5z1gaeR

— San Francisco 49ers (@49ers) September 24, 2018