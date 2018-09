Amaury Vergara descarta llegada de Ramón Ramírez a Chivas

Las alarmas se encendieron en Zapopan cuando se dio a conocer que Ramón Ramírez no seguirá como analista de Grupo Imagen, pues los medios comenzaron a especular sobre la posible llegada el ex Chiva a la dirección deportiva.

Amaury Vergara, director de Grupo Omnilife, habló para W Deportes sobre lo que ocurre en el interior del conjunto tapatío y dejó en claro que el ex dorsal 7 rojiblanco es un ícono con ellos, pero eligieron a otro personaje para tomar ese puesto.

“Van bien (las pláticas para el nuevo director deportivo) de momento no es Ramón Ramírez, pero pronto les avisaremos quién tomará el cargo”, siguió Amaury. “Hay que recordar que el principio del torneo no fue lo ideal, hubo circunstancias que no nos dejaron mostrar nuestra capacidad. Los jugadores y Cardozo han demostrado que tenemos calidad”.

