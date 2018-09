¿Por qué ha estado 'desaparecido' Chicharito?

A casi un mes de no ver actividad con el West Ham, Javier Hernández vive uno de sus peores momentos como futbolista en Europa, pues se encuentra enfermo de un virus que no ha sido revelado y no hay certeza de la fecha en que regresará a las canchas.

Desde hace varios días los Hammers no cuentan con el atacante mexicano ni en los partidos, ni en los entrenamientos. Pero según informes del propio club será hasta el lunes cuando aparentemente regrese, sin embargo con casi un mes sin entrenar, resulta complicado verlo de nuevo jugando.

Por esto, Chicharito no fue considerado para el partido de este miércoles en la Copa de la Liga inglesa frente al modesto Macclesfield Town, al que golearon 8-0.

Hernández Balcázar solo ha marcado un gol en la temporada y fue justamente en la copa, pues ha tenido poca actividad en la Premier League, por lo que urge que se ponga a punto físicamente para vuelva a pelear por un puesto en el equipo del chileno Manuel Pellegrini.

Aunque no existe una explicación de la gravedad que presenta el problema de salud de Chicharito, es un hecho que ha sido mayor a lo esperado y que ya empieza a preocupar tanto a la directiva del West Ham como al propio futbol mexicano de cara a los siguientes partidos del Tricolor en la Fecha FIFA que se disputará a mediados de octubre.

Si Chicharito vuelve a los entrenamientos este lunes, lo más seguro es que pueda ser considerado para jugar, con mayor seguridad, en el duelo del 20 de octubre contra Tottenham, ya que el fin de semana anterior es Fecha FIFA y el 5 de octubre es el duelo ante Brighton & Hove Albion, donde luce complicado que vea minutos de acción con pocas días de entrenamiento.

El estratega Pellegrini se ha encargado de informar que Javier Hernández ha estado todos estos días en casa tratando de recuperarse.