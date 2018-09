Atlas anhela su primer triunfo en el Apertura 2018

Quedan siete jornadas por disputarse y Atlas está virtualmente eliminado del Apertura 2018. Ni siquiera sumar todos los puntos le alcanzaría para calificar. Por eso, se enfoca en ir paso a paso y para este viernes, cuando reciba la visita del Toluca, su motivación es muy sencilla: conseguir el primer triunfo del torneo.

La cirugía no ha cambiado nada en mí, me sigo sintiendo la misma persona: Héctor Herrera

VIDEO: Cuauhtémoc Blanco hizo de las suyas en Los Protagonistas

Luego de 10 fechas disputadas, los Zorros son el único equipo que no conoce la victoria en el futbol mexicano. Con dos empates y ocho derrotas, se encuentra en el último lugar de la clasificación. Su temporada ha sido de vergüenza y ante los Diablos Rojos, a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco, intentará escribir una nueva historia.

“Todos los partidos son complicados en México, todos los equipos son muy buenos. Viene Toluca que es un equipo muy experimentado, sabe bien a lo que juega, pero más allá de eso pensamos en nosotros y en ganar. Sea quien sea el rival, queremos ganar ya”, explicó el mediocampista Lorenzo Reyes.

“Desde la fecha uno estoy esperanzado que llegue el triunfo, siempre juego para ganar y tengo pensamiento positivo. Nadie piensa que vamos a perder, contra quien sea pensamos siempre que vamos a ganar. Todos estamos tratando de hacer bien las cosas, damos el máximo, pero creo que puedo dar mucho más, igual que todos. El mensaje es dar todos un poquito más”, añadió.

Por su parte, Andrés Andrade encontró otra motivación además de buscar la primera victoria del torneo: evitar como sea terminar el Apertura 2018 en el fondo de la tabla. Eso causaría una vergüenza aún mayor al plantel de los Rojinegros.

“La motivación de nosotros es ganar el siguiente partido. Buscaremos sumar la mayor cantidad de puntos y acatar la idea del profesor Hoyos que me parece muy buena. Eso nos puede ayudar a sumar puntos, porque no queremos quedar últimos. Es algo importante para todos, yo nunca he quedado último en mi carrera”, sentenció el “Rifle” Andrade.