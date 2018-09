Shaquille O’Neal le propone matrimonio a ex novia del Chicharito

La periodista, Lucía Villalón, se llevó una gran sorpresa mientras entrevistaba al ex basquetbolista Shaquille O’Neal. La leyenda de la NBA le propuso matrimonio a la española y le entregó un anillo de compromiso.

“Mi vida es buena y quiero casarme con una de mis analistas favoritas de Univisión. Ella sabe quien es. Tiene 30 años y no tiene ni novio ni hijos”, declaró O’Neal a media entrevista.

Inmediatamente sacó una sortija enorme y dijo: “Te amo. ¿Te casarías conmigo?”.

El gran día en que Shaquille O’Neal me pidió matrimonio!!!! 💍♥️🤣 @shaq of course I say yes!!!🤣🤣🤣🔝🔝🔝@UnivisionSports @raulguzman @DiegoBalado @GOLAZODEPABLO pic.twitter.com/Y9RMQEPP7N

— Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) September 21, 2018