Miguel Herrera acepta posible salida del América

Miguel Herrera reconoció que su continuidad con las Águilas del América está en duda, luego de sumar una serie de fracasos desde el banquillo azulcrema y no conseguir nada relevante con el equipo desde su regreso.

"Puedo quedar fuera del equipo. No sé su en automático (si no gano la Liga), pero puede significar que esté fuera. Por supuesto (me haría a un lado), si las cosas no están como funcionan y para lo que me trajeron, por supuesto que tengo que irme del equipo y la decisión no la voy a tomar yo, seguramente la tomará la directiva", mencionó en entrevista a TDN.

Te puede interesar: Cuauhtémoc Blanco hizo de las suyas en Los Protagonistas

El Piojo reconoció que la exigencia con las Águilas es mucha, por lo que recordó su primera etapa como timonel del equipo. "Desde que llegué la primera vez al América, yo no venía por seis meses y mi contrato era por un año, y yo dije que en seis meses si no daba resultados me voy y me arriesgué a seis meses y ahí era mi primera vez en América".

Herrera sabe que no hay cabida para otra cosa, el objetivo es claro: el título de Liga, la estrella número 13. "Si no ganamos la Copa, por su puesto que debemos ganar la Liga. En América es el único equipo donde si no ganas títulos, te vas".

TE RECOMENDAMOS