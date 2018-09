VIDEO: Pogba 'intimida' a Mourinho en entrenamiento

Los malos momentos que vive el Manchester United podría deberse a una fuerte discusión y rivalidad entre Paul Pogba y José Mourinho, ya que ambos personajes del futbol internacional han tenido roces hasta en los entrenamientos.

En redes sociales se expuso un video donde se muestra al francés ignorando por completo a su técnico y después se le queda viendo como si lo estuviera retando, aunque el portugués parece hacer caso omiso a ese mensaje.

Las discusiones entre los dos se han debido a que el actual campeón del mundo con Francia en el Mundial de Rusia 2018 se molestó porque le quitó el cargo de capitán, por lo que no está a favor de eso.

Según medios internacionales, equipos de la talla del Barcelona de España y Juventus de Italia estarían dispuestos en obtener los servicios del francés en el marcado de "piernas" de enero.

