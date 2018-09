Con 45 años de edad, 'Conejo' Pérez enfrentará a Cruz Azul

Bien dicen que hay amores que no se olvidan, tal es el caso de Oscar Conejo Pérez, quien con 45 años de edad enfrentará tal vez, por última ocasión al club que lo vio nacer como futbolista: Cruz Azul.

El arquero mexicano defendió la portería de La Máquina durante 15 años, tiempo suficiente en el que se convirtió un ídolo del equipo, uno de esos jugadores difíciles de olvidar.

A pesar de actualmente no es el portero titular del Club Pachuca, esta ocasión sí lo será, justo cuando Cruz Azul visite a los Tuzos para disputar el partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

"Cruz Azul significa mucho para mi. Es una institución que me dio la oportunidad de debutar, de hacer lo que más me gusta y le tengo mucho cariño. Dejé muchos amigos ahí, pero hoy me toca estar en otro club y voy a querer ganarles", fueron las palabras del Conejo previo al duelo que se disputará en el Estadio Hidalgo.

