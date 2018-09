Surfista mexicana sigue desaparecida en Croacia

La surfista mexicana de 25 años, Valeria Valderrama sigue desaparecida luego de cuatro días de búsqueda en la Isla Brac de Croacia, donde el lunes pasado estaba practicando, pero debido a las malas condiciones climatológicas ya no se supo nada de ella.

El diario AM de León informó que la familia de Valderrama ya se encuentra en Croacia donde fue recibida por Marin Bosotin, embajador de México en el país balcánico para trasladarlos a la zona donde se reportó la desaparición de la joven de 25 años, quien desde hace tiempo vivía en Barcelona.

Maja Viličić, amiga de Valeria declaró que no ha querido hablar directamente con la familia sobre la situación, pero es un hecho que el estado del clima era tan malo que ni los propios barcos podían salir del muelle, condición que no importó a la mexicana junto a otros surfistas, quienes decidieron sumergirse en el oleaje.

"No sé cuánto saben o si les contaron los detalles y yo no he querido hacerlo. Lo más importante es que todos los ayudamos a venir, a encontrarles alojamiento y traductores que estarán siempre con ellos", comentó Viličić.

Por su parte, el periódico croataca, Slobodna Dalmacija publicó las palabras del propietario de un centro de buceo, quien decidió empezar la búsqueda de tres surfistas que estaban a milla y media de distancia, incluida Valderrama: "El tiempo era terrible. Ni siquiera sé cómo ellos decidieron surfear en tales condiciones. Los estábamos mirando desde el final con los binoculares y vimos que algo malo pasaría porque las condiciones meteorológicas eran tales que casi ninguna embarcación podía salir, y mucho menos navegar".