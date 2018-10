Jugadores de la NFL celebran touchdown con la fusión de Dragon Ball Z

Darren Fells y David Njoku, de los Browns de Cleveland, tuvieron la celebración más espectacular de la semana 4 de la NFL al realizar los movimientos de la fusión de Dragon Ball Z.

Antes de que terminara la primera mitad, Fells atrapó el ovoide para conseguir la anotación. Para celebrarlo se reunió con su compañero Njoku, con quien realizó los mismo movimientos que nos dieron a conocer Goten y Trunks para formar al guerrero Gotenks.

Fells and Njoku did the fusion dance to become Fjoku 🔮 @DarrenFells @David_Njoku80 pic.twitter.com/zxSqEHZB5Q

— The Checkdown (@thecheckdown) September 30, 2018