VIDEO: Serena Williams se despoja de la ropa

La estrella del tenis Serena Williams aparece topless cantando "I Touch Myself" en un video para promover el Mes de la Concientización del Cáncer de Mama.

Williams escribió en un Instagram que el video, en el que se cubre los pechos con las manos, la sacó de su elemento pero quiso hacerlo porque la detección temprana salva muchas vidas.

For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself”!

It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU

— Serena Williams (@serenawilliams) September 29, 2018