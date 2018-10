Cruz Azul hará homenaje a Melvin Brown en la previa del partido ante Rayados

A lo largo de su historia, el Cruz Azul ha contado con jugadores que se convirtieron en referentes de su equipo por la entrega, garra, nivel futbolístico y pasión se ganaron el cariño de la afición y ‘la máquina’ reconocerá a Melvin Brown, uno de los ídolos de la afición celeste de los últimos años.

Previo al encuentro de la jornada 12 que se jugará en el Estadio Azteca ante Monterrey, el equipo cementero tiene programado homenajear a Melvin Brown, quien defendió la camiseta del Cruz Azul en cuatro etapas diferentes de su carrera en el máximo circuito del futbol mexicano; la primera de 2001 a 2014, la segunda de 2009 a 2010 y 2012 y 2013.

A través de su cuenta de Twitter, Melvin Brown mostró se mostró contento por la invitación y dejó en claro lo que sigue sintiendo por ‘la máquina’: Me gustaría agradártelo de todo corazón, pero para tí, mi querido Cruz Azul, mi corazón no tiene fondo. Te quiero ‘muncho’ que es todavía más que mucho” escribió el ex futbolista.

Me gustaría agradecértelo de todo corazón, pero para tí, mi querido @cruzazulfc , mi corazón no tiene fondo.

💙 Te quiero #Muncho que es todavía más que mucho.

Quien me acompaña??? 🤩☺️😎🤩😍 @ Área metropolitana de Chicago pic.twitter.com/upSt9NEZPZ — Melvin Brown Casados (@melvinbrown_of) October 1, 2018

Melvin Brown aprovechará su presencia en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ para firmar algunos autógrafos y posteriormente saldrá para su homenaje donde dedicará unas palabras para la afición que lo acompañe en este gran momento para el nacido en Veracruz.

