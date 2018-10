Mujer que denuncia a CR7 por violación es emocionalmente frágil, afirma abogada

Una abogada de la mujer del estado de Nevada que acusa a Cristiano Ronaldo de violarla en 2009 afirmó que su representada es “emocionalmente frágil” y aceptó un arreglo poco después de la agresión porque jamás quiso que su nombre se hiciera público en relación con el caso.

VIDEO: CRISTIANO ASEGURA QUE LA DEMANDA POR VIOLACIÓN ES UNA FAKE NEWS

La abogada Larissa Drohobyczer dijo el martes que Kathryn Mayorga se encuentra actualmente fuera de Estados Unidos y no hablará con la prensa sobre la demanda civil que presentó la semana pasada contra el futbolista portugués.

The Associated Press no suele identificar por su nombre a las supuestas víctimas de agresiones sexuales. Decidió hacerlo en este caso, dado que Drohobyczer afirmó que Mayorga había dado su autorización.

La demanda señala que Cristiano violó a la mujer en el penthouse de un hotel en Las Vegas y envió después a un grupo de personas para que buscaran un arreglo con Mayorga, obstruyendo la investigación policial. Agrega que Mayorga fue engañada para guardar silencio a cambio de 375.000 dólares.

El lunes, la policía de Las Vegas confirmó que ha reabierto una investigación sobre un caso de agresión sexual, a petición de Mayorga.