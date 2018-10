Con 'Chucky' de titular, el PSV sufre segunda derrota en Champions

Lo que parecía ser un día bueno para el PSV Eindhoven, terminó siendo un partido para olvidar, luego de la dolorosa derrota por 1-2 ante el Inter en la jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Hirving Lozano fue titular y jugó los 90 minutos del duelo, mientras que Erick Gutiérrez vio la derrota del cuadro holandés desde la banca.

A pesar del resultado obtenido, Chucky tuvo actuación destacada en el Philips Stadion, luego de que al minuto 27 asistió de manera perfecta a Pablo Rosario, quien sin pensarlo, mandó el esférico al fondo de las redes, tanto con el que abrió el marcador en casa.

La ventaja para los Granjeros les duró gran parte del primer tiempo, ya que al 44' Radja Nainggolan puso el gol del empate, resultado con el que se fueron al descanso.

En la parte complementaria, Mauro Icardi aprovechó el error defensivo del equipo local para sellar el gol de la victoria, misma que le arrebató al conjunto holandés, que sumó su segunda derrota de la presente temporada de la UEFA Champions League.

GOOOOOL MAURO ICARDI! HIS SECOND IN THE CHAMPIONS LEAGUEpic.twitter.com/9QOJCe7aKD

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) October 3, 2018