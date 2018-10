VIDEO: Cardozo niega que Chivas festejó el empate ante América

Luego del 1-1 del domingo pasado en el Estadio Azteca, muchos criticaron a Chivas por “festejar” el empate ante América. Pero este miércoles, el técnico rojiblanco, José Saturnino Cardozo, defendió a su equipo de las acusaciones. Aseguró que en el Rebaño Sagrado no se celebran empates y que la euforia del Clásico se debió al penal atajado por Raúl Gudiño en el último minuto.

“No estamos contentos, el plantel no está contento. Otra cosa que quería decir: tampoco festejamos el empate, como dice mucha gente, no se festejó eso. Se festejó más el atajadón que hizo el arquero. Pero de ahí en más, en el vestuario yo vi inclusive caras tristes porque no pudimos ganar el partido, entonces aclarar un poco esa situación de que en Chivas no se festeja un empate y menos contra el tradicional rival”, explicó.

“La gente piensa que nosotros entramos en el vestuario y abrimos champagne, que festejamos y que trajimos caravana hasta Guadalajara… no fue así, apenas tomamos agua. Normal para nosotros. Lo que me deja contento que jugamos ante uno de los mejores planteles y le emparejamos, con lo que tenemos nosotros emparejamos. Me pueden decir que el gol de Van Rankin es offside; el gol que le hicimos al Querétaro no fue offisde y nosotros no dijimos. El gol de ellos fue un desvío del ‘Conejo’, no fue un golazo espectacular como dice la gente, hay fanatismo a veces en la prensa. El gol de ellos fue porque lo toca ‘Cone’, si no la pelota va fuera”, añadió Cardozo.

“Hay analistas que no analizan, que no hacen su trabajo como debe ser. Quieren vender humo que no es. A mí no me venden humo, yo analizo, yo veo jugada por jugada, detalle por detalle para poder hablar. Y lo puedo discutir con cualquiera, la pelota le pega al Cone, eso desvía la pelota y va adentro, pero la pelota iba afuera, iba al banderín de corner. Entonces, si vamos a quejarnos y decir cómo se vio el partido, la jugada se genera, pero con eso no se gana. En el futbol se gana con goles, yo puedo generar, pero es sencillo el futbol: el que hace más goles, gana”, sentenció el técnico de Chivas.

Evita polémica con Herrera

Enseguida, el técnico de Chivas fue cuestionado sobre las palabras de Miguel Herrera. El entrenador del América afirmó que en el Azteca sólo existió un equipo. Pero José Saturnino Cardozo no está de acuerdo con esa postura, pues no siente que su equipo haya sido “aplastado” en el duelo por el orgullo.

“Esa es una sensación de cada entrenador, yo no entro en discusiones, yo analizo el juego. No puedo discutir, uno puede dar una opinión y mi opinión es que sí tuvieron más oportunidades de gol, sí claro, porque la estadística está ahí. De ahí en más yo siempre dije que nosotros también generamos muchísimas oportunidades de gol contra otros equipos que hemos jugado y no lo metimos. Y siempre dije que esto es sencillo: se gana con goles. Se genera y se gesta eso es parte del futbol, pero que digan ‘yo merecía ganar’… si lo mereces, haces más goles. Mételas. Yo puedo decir mil historias, que al Querétaro lo aplastamos… pero no ganamos. El resultado está ahí y eso es lo que vale en el futbol”, señaló.

“El Clásico fue parejo porque no la metieron y nosotros tuvimos una y la metimos, el gol de ellos fue circunstancial totalmente y pueden decir que la mía también, entonces al final 0-0. El penal lo atajó, está en la posibilidad que un arquero ataje un penal al minuto, al ‘30 o al final, para eso está el arquero. Pero no por eso voy a decir ‘ah, tenía que haber ganado’. No la metiste, la atajó Gudiño y festejamos con él porque atajó, pero no festejamos el resultado”, concluyó Cardozo.

