Por impuntualidad de McGregor, Khabib abandona conferencia

La conferencia de prensa previa al UFC 229 se llevó a cabo en las instalaciones del Park Theater, sin embargo, no resultó como se tenía planeado debido a que Conor McGregor, uno de los protagonistas de la pelea estelar dejó plantado a su rival, el campeón Khabib Nurmagomedov quien luego de 15 minutos de espera dedicó retirarse.

También te puede interesar

'Canelo' Álvarez oficializa pelea para el 15 de diciembre de 2018

Este tipo de comportamientos son habituales en el irlandés y en contraste, el ruso compareció ante los medios a la hora que se tenía pactada y consideró una falta de respeto el retraso de McGregor.

“No tengo que esperar por nadie, son las tres d el tarde, los fans están aquí, los medios están aquí, todos estamos aquí”, fueron las palabras que emitió el ruso con una evidente molesta.

Antes de abandonar la conferencia de prensa, respondió una serie de preguntas de los medios y al parecer este desplanté lo motivará para vencer al irlandés: “Tengo que ser cuidadoso con él, es preciso y tiene buen boxeo, pero mi lucha y la presión que yo meto son mi fortaleza, tiene que matarme para vencerme, voy a ganarle, el plan es terminarlo”, declaró.

También puedes leer

Dorados reunirá a Cuauhtémoc Blanco con Maradona

Luego de veintiséis minutos de la hora pactada hizo su aparición Conor McGregor, quien de inmediato especuló sobre la partida de su rival: “Este tipo no quiere estar cerca de mí, ni cerca de toda esta gente. Está petrificado, no dijo nada en Nueva York no iba a decir nada aquí” dejó en voz alta en los micrófonos.

Igual como lo hizo su rival, McGregor hizo algunas declaraciones ante los medios antes de la pelea: “Saldré a terminar temprano, espero que entre en pánico al primer golpe, estoy listo para cualquier respuesta, además me importa un bledo. Vine a disfrutar, habrá presión desde que suene la campana y voy a volarle la nariz”, concluyó.

PUBLIMETRO TV