Inauguran Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018

Una multitud disfrutó hoy aquí la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, que incluyó espectáculos de luces y sonido, acrobacias, tango y el desfile de cuatro mil atletas de 206 países.

Por primera vez en la historia, la fiesta inaugural de una disputa olímpica se realizó fuera de estadios tradicionales y se trasladó a la Avenida 9 de Julio de esta capital, que desde temprano se colmó de miles de personas.

"Es una una gran alegría para nosotros ser sus anfitriones y recibirlos, en toda la ciudad y en nuestra gente ya se respira el espíritu olímpico, sus valores nos inspiran a todos los porteños, a los argentinos y al mundo entero", afirmó el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez.

El Obelisco, el monumento más emblemático del país, fue iluminado con los colores de la bandera argentina mientras una lluvia de fuegos artificiales iluminaba la primaveral noche en el centro de esta ciudad.

The various faces of the Obelisk! 🎉 #CeremoniaDeApertura #OpeningCeremony #BuenosAires2018 pic.twitter.com/lXbIyzIj9F

La estrella juvenil Ángela Torres interpretó el himno nacional y después desfilaron las delegacionesde los 206 países participantes de una justa que, también por vez primera, cuenta con equidad de género entre los atletlas.

Fuerza Bruta, una compañía teatral argentina con reconocimiento internacional, deleitó a los asistentes con un show de acrobacias que se podían disfrutar a larga distancia y que hacía parecer que caminaban en el cielo, mientras que la bailarina Mora Godoy ofreció un show de tango.

Desde el palco de honor, disfrutaron el espectáculo el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, y el presidente del Comité Argentino, Gerardo Whertein.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud se realizaron por primera vez en Singapur 2010, luego en Nanjing 2014 y a partir de ahora y hasta el 18 de octubre será el turno de Buenos Aires, donde ya se encuentran cuatro mil 12 atletas de entre 14 y 18 años.

El COI diseñó esta competencia como una manera de preparar a los adolescentes para que después puedan participar en las olimpiadas mayores.

En esta ocasión habrá 32 deportes que se disputarán en las cuatro sedes de los juegos, entre ellos los novedosos break dance, escalada y karate, que se incorporaron a partir de una estrategia para buscar mayores audiencias.

El gobierno de la ciudad erogó un presupuesto de 226 millones de dólares, que en gran parte se destinó al Estadio Olímpico y a la Villa Olímpica, instalada en el sur de la ciudad, y en donde ya están alojados los atletlas.

¡El fuego sagrado 🔥 llegó de la mano de @paupareto y @SantiagoLangeOk para encender el pebetero Olímpico de la Ceremonia! 🙌

The sacred fire 🔥 arrived carried by @paupareto and @SantiagoLangeOk to light the Ceremony's Olympic cauldron! 🙌#CeremoniaDeApertura#BuenosAires2018 pic.twitter.com/Pc6KRGwi7N

