El presidente de la UFC sentenció que habrá fuertes consecuencias tras pelea campal

Al finalizar la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor se dio un penoso incidente cuando el peleador ruso salió del octágono para golpear al séquito del irlandés generando una trifulca que por supuesto tendrá graves consecuencias como ya lo advirtió Dana White, presidente de la UFC.

“Esto no es lo que somos, esto no es lo que hacemos, no somos esto” fueron las palabras de Dana White ante los medios en la conferencia de prensa posterior al evento: También comentó que “nadie esperaba que Khabib saltara de la jaula, la policía hizo un gran trabajo controlándolo”, comentó.

También se mostró apenado con el gobernador de Nevada que estuvo presente en la T-Movile Arena, quien “tuvo que salir huyendo del edificio” cuando estalló la batalla campal que llegó hasta el graderío.

“Tenemos que ver qué pasa con la comisión atlética de Nevada antes de pensar en una revancha” comentó con preocupación White y también detallo que “Conor se negó a presentar cargos, tres de los miembros del equipo de Khabib fueron arrestados y dejados en libertad”.

Respecto a los peleadores externos que saltaron al octágono, manifestó que habrá consecuencias inmediatas que reflejan la postura de la empresa ante este penoso episodio: “quienes saltaron (al octágono) nunca pelearán aquí, Tukhugov no peleará contra Lobov por su participación en el incidente. Apesta terminar así, es una mierda”. declaró.

También habló sobre el futuro del campeón ruso Khabib y White dejó entrever que se tomarán decisiones drásticas que afectarán al peleador: “una larga suspensión puede significar que Khabib sea despojado (del título)”.

