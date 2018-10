Tiro deportivo le da su cuarto Bronce a México en Buenos Aires 2018

México no ha dejado de cosechar medallas en Buenos Aires 2018 y en el sexto día de competencias no es la excepción, ya que la tiradora nacional, Andrea Ibarra, se subió al tercer sitio del podio en la prueba de pistola de aire 10 metros, en equipos mixtos internacionales.

La atleta nacional, en dupla con el ucraniano Dmytro Honta, se colgó la medalla de Bronce al imponerse 10-4 ante la pareja de la iraquí Fatimah Al-Kaabi y Jerome Son de Bélgica, con lo que concluyó la actividad del tiro deportivo en la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

"Me da mucha felicidad poder llevarme una medalla a mi país, poner el nombre de México muy arriba y seguir entrenando para poder asistir a más competencias, representar a México y ganar otra medalla", declaró la mexicana al finalizar su participación en el certamen juvenil.

Ibarra, una de las competidoras más pequeñas de la justa olímpica, realizó varios disparos de 10 puntos, no obstante también reconoció sus errores y aceptó la presión que sintió durante su participación.

"Me tardaba mucho en tirar y debo de hacerlo en tiempo, a veces tengo que bajar el gatillo y me tardo más, son detalles muy pequeños. Me voy con una bonita experiencia", sentenció.

Por su parte, fue el equipo integrado por la alemana Vanessa Seeger y el búlgaro Kiril Kirov, quienes conquistaron la medalla de Oro al vencer por 10-3 a Manu Bhaker de la India y a Bezhan Fayzullaev, de Tajikistán.