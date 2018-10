Presidente del City revela la extravagante oferta que Messi le rechazó

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City reveló públicamente la extravagante oferta que Lionel Messi le rechazó para fichar con el cuadro inglés, y no solamente una ocasión, sino tres.

Te puede interesar: Claudio Ranieri, ¿la nueva cara del Tri?

El astro argentino, considerado para muchos como el mejor futbolista del mundo le dio el 'no' a Los Celestes durante repetidas ocasiones, aún cuando le ofrecieron triplicarle el salario que percibe con el Barcelona.

Fue en una conferencia de prensa el pasado miércoles que un periodista le preguntó a Mubarak sobre qué jugador no pudo fichar, respondiendo: "sinceramente, era Messi".

Cabe mencionar que no es novedad el interés del City sobre el astro argentino; sin embargo, nunca se había hecho pública la pretensión.

Incluso, el Manchester City recurrió a Pep Guardiola para que convenciera a La Pulga, pero tampoco resultó exitosa la idea. "Nosotros le pedimos a Guardiola que hablara con él, le ofrecimos el triple salario que tiene con el Barcelona, pero él nunca aceptó".

Man City chairman Khaldoon Al Mubarak was asked: “Which player have you tried for but failed to sign?”

His answer: “Messi” pic.twitter.com/hczq3uwJYp

— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) October 11, 2018