Mexicano Avilés se baña en oro en el atletismo de Buenos Aires 2018

Luis Antonio Avilés puso la bandera de México en lo más alto de la pista de atletismo del Parque Olímpico tras conquistar la medalla de Oro y proclamarse como el campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, en los 400 metros.

El atleta mexicano se impuso en la prueba con un tiempo total de 1:34.23, dejando en segundo lugar a Kennedy Luchembe de Zambia con 1:34.34 y al estadounidense Nicholas Ramey en tercero con 1:34.87

"Es algo inexplicable, es lo más bonito poder subir al podio después de todos los problemas que tuvimos, después de todos los entrenamientos, las adversidades, gracias a Dios, al trabajo, al sacrificio y a la dedicación que tenemos para este deporte, logramos ser Campeones Olímpicos de la Juventud, ya decirlo es una ganancia, estar aquí es más que merecido y más ahora que se obtiene esta medalla", declaró para Publisport el atleta de apenas 16 años tras finalizar la competencia.

El deportista nacional frenó el cronómetro en 47.45 segundos para finalizar en el primer lugar de la primera etapa, y este domingo lo hizo en 46.78 segundos, 42 centésimas detrás del zambiano, pero suficientes para sumar un total de 1:34.23 y colgarse el metal dorado en la tercera edición de la justa olímpica juvenil.

"Sabía que si yo no hacía una buena marca se me iba el oro, necesitaba una mucho mejor marca que la de mi contrincante (Luchembe) para poder vencer los tiempos anteriores que yo manejé, aún así lo considero un rival muy fuerte, del cual hay que estarnos cuidando muy bien, un rival a seguir y pues un orgullo poder representar a México y poder competir con atletas de tan alto nivel como los chavos con los que subí al podio; y bueno a seguir perseverando, a seguir mejorando", añadió.

Y aunque Avilés estaba seguro de consagrarse como el campeón, reconoció que esperaba una mejor marca en esta competición.

En cuanto a lugar, sí se esperaba un primer lugar, en cuanto a marca, sinceramente sí estuvimos bastante lejos, pero lo importante era obtener una medalla; lo que ahora se espera es seguir mejorando para el próximo año que seguimos siendo la categoría sub 18 y por qué no, buscar un nuevo récord nacional y batirlo nuevamente y por qué no, también un nuevo récord mundial que no se está nada lejos", apuntó.

Finalmente, el atleta juvenil dedicó la hazaña a su familia y advirtió que ya tiene la mira puesta, más que en Tokio 2020, en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde no duda en volverse a subir al podio y hacer sonar de nuevo el Himno Nacional Mexicano.

"Este resultado va principalmente para mi familia, mis entrenadores y amigos y también es de México. Siempre me he considerado un chico apasionado por su país y ahora representarlo, subir al podio en lo más alto es un sentimiento inexplicable.

"La meta más fuerte ahora es asistir a Tokio 2020 a largo plazo, pero la tirada más fuerte es ir a Paris 2024 que es a donde estaría llegando a mi máximo deportivo, tanto físico y mental y también obtener la medalla de Oro", sentenció Avilés, quien le dio a la delegación mexicana su cuarto oro en Buenos Aires 2018.