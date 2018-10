Adalid Maganda iniciaría huelga de hambre si Arturo Brizio no asiste a audiencia

Hace unos meses, el árbitro mexicano Adalid Maganda, quien es originario de un poblado de afrodescendientes del estado de Guerrero denunció haber sido despedido por motivos raciales y acusó al presidente de la Comisión de Arbitraje de futbol profesional, Arturo Brizio Carter, de llamarlo ‘pinche negro’.

Adalid Maganda llevó el caso hasta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y anunció que en caso de que Brizio Carter no se presente a la siguiente audiencia el próximo miércoles, el guerrerense empezaría una huelga de hambre.

“El miércoles tenemos una audiencia en CONAPRED y si Brizio no se presenta, iniciaré una huelga de hambre en las puertas de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, hasta que los directivos de la federación y los dirigentes de los árbitros, como también son Jorge Gassi y Julio Escobar, renuncien a su puesto o den la cara, porque hasta ahorita no lo han hecho” comentó el silbante.

“Estamos siendo discriminados por la peor televisora de México: Televisa, que nos han censurado mucho, sobre todo en este caso. Entre los directiva os de AMA (Asociación Mexicana de Árbitros) y Brizio hubo un acuerdo y ya no pasó nada”, concluyó.

A la disputa legal también se unió Wilner Mateus, presidente de la Asociación Afromexicana en el país y apoyó que Brizio y otros directivos deben dejar sus cargos además señalo a la FMF de corrupta.

“Sabemos que la Federación Mexicana es un organismo que no rinde cuentas a nadie, ahí hay bastante corrupción. Lo más vergonzoso es que hasta ahorita no hay ningún pronunciamiento de los directivos de futbol en nuestro país sobre este caso, tampoco hay solidaridad por parte de los afiliados de la federación, no sé si por miedo. Tampoco hay solidaridad por parte de los afiliados de la federación, no sé si por miedo. Ta,poco hay solidaridad por parte de los futbolistas y de algunos ex futbolistas y ex árbitros”, finalizó.

