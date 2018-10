Higuera revela que Almeyda se aprovechó del préstamo que le hizo a Chivas

José Luis Higuera, director general de Chivas, reveló que Matías Almeyda necesitaba sacar dinero de Italia y por ese motivo le prestó dinero a club para pagar los premios que le debían a los jugadores y que no lo hizo por simple altruismo.

Chica trans ‘quema’ a Carlos Vela, él asegura que no la conoce

Atleta mexicana denuncia intento de secuestro

“Él tenía la necesidad de sacar un dinero de Italia. Era virtuoso para todos, era algo que tampoco se debía de saber. Le presta a la empresa para un premio que teníamos de demorar un poco, pero él también era la forma en que podía sacar esa cantidad de dinero de Italia, y le pagamos un interés altísimo”, declaró el directivo a la cadena Telemundo Deportes.

Alameyda dio a conocer el 11 de junio de 2018 que le prestó el dinero al Rebaño, el día que se oficializó su salida de la institución. Sin embargo, Higuera cuestionó que el técnico argentino no diera la historia completa, como la parte en la que le cobró intereses a los rojiblancos.

“Una cosa es, yo presté para que les paguen el premio a los jugadores, y por qué no dices cuánto interés te pagamos. No sé si es importante o no, capaz que no lo es, porque parecería que él nos ayuda para pagarle al jugador y sí, pero estábamos evaluando, yo lo podía jalar de un banco, podíamos hacer varias cosas. Pero vimos virtuoso, que él tenía esa necesidad y un beneficio, pues lo hiciéramos. Luego sale, como si él nos hubiera sacado de un problema, porque de ese millón de dólares se le pagó un interés altísimo en tiempo y en forma negociado con él. Hay que decir la historia completa”, explicó.

De igual forma, José Luis Higuera aceptó que no pagar los premios es un hecho grave pero aclaró que las Chivas nunca estuvieron en quiebra ni embargado.

“El club no estaba en quiebra, ni estaba embargado, claro, son temas muy graves no pagarle a alguien su dinero, pero se iba a pagar. Nuestra propuesta era pagar de cierta forma, el plantel en su derecho lo quería de otra y como ya traíamos un desfase, el plantel pensaba que ya era injusto volverles a estirar el pago. Hoy estamos mejor, increíble”, agregó.