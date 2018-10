Proponen a Caixinha para dirigir a la Selección mexicana

El centrocampista Elías Hernández, titular en el Cruz Azul que dirige el portugués Pedro Caixhina, propuso hoy a su entrenador para dirigir la selección nacional de cara al próximo ciclo mundialista que culminará en Catar 2022

"Caixinha tiene la capacidad para entrenar a la selección. Muchos dirán que por estar acá en Cruz Azul sus jugadores lo candidatean (proponen), pero trabaja de buena forma; por algo los resultados del equipo han llegado. En México hay suficiente talento y no hay que salir al extranjero a buscar", comentó Hernández.

En los últimos días ha cobrado fuerza el nombre del argentino Gerardo Martino para encargarse de las riendas del Tricolor y al parecer el 10 de diciembre próximo será el día en que la dirección de selecciones nacionales dé el nombre del próximo seleccionador.

Mientras eso sucede, en Cruz Azul están conscientes de que la única manera para que Caixinha llegue a la selección es si salen campeones del Apertura en el que van de líderes.

Cruz Azul enfrenta desde hace tiempo el problema de las malas condiciones de la cancha de su estadio, el Azteca, que por el cambio de pasto ha sufrido desgaste, aumentado tras los recientes conciertos en el sitio de la cantante colombiana Shakira.

"Vi las imágenes y me decepcioné. No jugamos esta semana ahí, pero la que viene sí. La cancha había mejorado bastante, aunque en el partido anterior había zonas a las que les faltaba cuidado, pero estaba mejor a cuando iniciaron los trabajos de cambio de césped. Bajo esas condiciones no se puede hacer un buen futbol", señaló Hernández.

Otro tema pendiente con 'la máquina cementera' es que la única mancha hasta ahora en su liderato del Apertura ha sido su actuación como visitante. Las dos derrotas hasta ahora en el torneo fueron en campo ajeno: en Aguascalientes con el Necaxa y en Pachuca contra los Tuzos.

Este fin de semana, Cruz Azul tendrá una dura prueba en el campo de los Gallos del Querétaro.

"Vamos con la idea de ganar, es un reto importante para nosotros el ganar de visitante, el entorno está preparado para dar ese paso que nos hace falta", dijo el atacante mexicano.

El único ausente en la práctica de los Azules este martes fue el argentino Milton Caraglio, por problemas musculares.