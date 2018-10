Héctor Herrera describe a sus compañeros de la Selección mexicana

Héctor Herrera fue entrevistado por la UEFA Champions League, tiempo en el que describió a algunos de sus compañeros de la Selección mexicana.

El video fue compartido a través de la cuenta de Twitter de la Liga de Campeones, donde el centrocampista azteca señaló que Chucky Lozano es "muy travieso", Giovani dos Santos lo calificó como un futbolista con mucha "calidad", Carlos Vela como "alegre", Miguel Layún "electrico", Javier Hernández como "triple eléctrico", a Tecatito Corona lo llamó "relajado" y terminando con él, nombrándose como "el mejor".

😜 Cheeky

⚡️ Electric

👌 Quality

🇲🇽 We asked @HHerreramex to describe some of his @miseleccionmx team-mates in one word. 😀#UCL pic.twitter.com/ipMgh2hx3y

