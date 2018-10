Despiden a jugador colombiano por llegar borracho al entrenamiento

El jugador colombiano Andrés ‘Manga’ Escobar ya no jugará más para Deportes Tolima debido a que fue despedido Gabriel Camargo, el máximo accionista del equipo, por haberse presentado en estado de ebriedad a un entrenamiento del equipo que juega en la primera división de Colombia.

“Andrés ‘Manga’ Escobar no estaba comprometido, es un jugador irresponsable. En el partido con Junior Tocó sólo una vez la pelota por eso el cuerpo técnico lo marginó. Según él se puso muy triste y se fue a tomar” explicó Camargo.

“Luego se fue a dormir la borrachera en una camilla durante el entrenamiento, le sacamos fotos y se le hizo la prueba de alcoholemia, la cual salió positiva. Él confesó que sí se tomó unos tragos” explicó el accionista del equipo para aclarar la situación.

También mencionó que habían hecho un acuerdo con el jugador, sin embargo no cumplió y no entregó su carta de renuncia como se le había pedido, lo que ocasionó su despido.

“Él ya no pertenece a la institución, le cancelamos el contrato por justa causa. Ya no quería hablar, pero como él no quiso arreglar no cumplió y no pasó la carta de renuncia, yo estoy dando las declaraciones correspondientes”, concluyó Camargo.

