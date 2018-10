Entrevista: Carlos Sainz busca que el GP de USA le dé la victoria

El piloto español Carlos Sainz ha tenido un discreta actuación durante la actual temporada de la Fórmula 1, donde por el momento se encuentra en el lugar número 12, al no tener un solo podio dentro de la campaña 2018.

Sainz, piloto número 55 de Canel´s Renault Sport, luchó duro para asegurar el top diez en la recta final de la carrera del gran premio de Japón. Ahora el español tiene la vista puesta en el próximo desafío de Austin para el Gran Premio de Estados Unidos, un circuito que ha jugado amablemente para él en el pasado.

¿Por qué te gusta el Gran Premio de Estados Unidos?

Austin es uno de mis circuitos favoritos de Fórmula 1. Tiene personalidad y carisma, es un poco diferente a la pista habitual de Fórmula 1. Se puede sentir la potencia de un automóvil de Fórmula 1 actual allí y tiene la combinación correcta de curvas rápidas, rectas rápidas, puntos de frenada complicados y giros de 90 grados; todo lo cual se suma para crear un desafío para nosotros, los conductores. El primer sector es sobresaliente y muy divertido en un automóvil de Fórmula 1 como lo es el RS18 de Canel´s Renault Sport. Es muy rápido con cambios rápidos de dirección y altas fuerzas G. Realmente disfruto este tipo de circuitos.

🇬🇧 Carlos Sainz, P7 in Free Practice 1 at the United States GP 👉 https://t.co/FeDAOnkrxE #USGP #F1 #FP1 #carlo55ainz #carlossainz55 pic.twitter.com/pj3XJQ4cuB

¿Qué recuerdas de tu debut para Canel´s Renault Sport en Austin la temporada pasada?

Obviamente, es una pista memorable para mí, ya que fue mi primera carrera con los colores de Canel´s Renault Sport la temporada pasada. Fue un buen esfuerzo en todo el equipo y tuvimos mucho que aprender en un corto espacio de tiempo. Fue un fin de semana exitoso y significó que comencé mi estadía en Renault con una nota positiva. Recuerdo que la calificación fue muy divertida, y llegamos a la Q3. La carrera también fue agradable, donde fuimos rápidos e hicimos algunos adelantamientos agradables. Fue la introducción perfecta para el equipo y me encantaron todos los momentos del año pasado vistiendo el amarillo y el negro.

[INFO] 🇪🇸 Carlos Sainz, en Estados Unidos: "Queremos pelear de nuevo por la Q3" 👉 https://t.co/mcOYbCN4Nb

🇬🇧 Carlos Sainz in the United States: "We want to fight again for Q3" 👉 https://t.co/RN5bSbv1dK#USGP #F1 #carlo55ainz #carlossainz55 pic.twitter.com/gug57zFSlk

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) October 18, 2018