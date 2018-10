Dodgers regresa a una Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee para avanzar a la Serie Mundial.

El cubano Yasiel Puig pegó un cuadrangular de tres carreras, Chris Taylor realizó una crucial atrapada y los Dodgers de Los Ángeles avanzaron a la Serie Mundial por segundo año consecutivo al derrotar el sábado 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee en el séptimo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

América amarra Liguilla y vuela al liderato

El as de los Dodgers Clayton Kershaw concretó el triunfo, para dejar todo listo para un choque con los Medias Rojas de Boston en una serie definitiva que inicia el martes por la noche en el Fenway Park. Los Ángeles cayeron en la Serie Mundial del año pasado ante los Astros de Houston, un duelo que se definió en siete encuentros.

Christian Yelich puso a Milwaukee arriba con un jonrón solitario en el primer inning a lanzamiento del novato Walker Buehler. Cody Bellinger aportó un bambinazo de dos carreras en el segundo episodio para darle a los Dodgers la ventaja.

BACK-TO-BACK NATIONAL LEAGUE CHAMPS!

On to the World Series! #LADetermined pic.twitter.com/ZWpB8JEbx7

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 21, 2018