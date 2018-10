Hamilton obtiene 'pole' en Austin; Checo es décimo

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá este domingo desde el primer puesto de la formación de salida del Gran Premio de Estados Unidos, decimoctava prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas), donde el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) comenzará desde la quinta plaza por sanción.

Hamilton logró este sábado la 'pole' y saldrá por delante de los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) y Valtteri Bottas (Mercedes), el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) y el tetracampeón Vettel, que fue el segundo más rápido, pero pierde tres plazas en la parrilla por sanción.

El piloto inglés, que en Austin tiene la primera oportunidad de lograr su quinto título mundial, firmó la octogésima primera 'pole' de su carrera, la novena de la presente temporada y la cuarta en el Gran Premio de Estados Unidos.

Lewis Hamilton, que este domingo necesita sumar ocho puntos más que Vettel, fue el mejor en la sesión de clasificación con nuevo récord de la pista tejana (1:32.237).

Superó por sólo 61 milésimas de segundos a Vettel, que no podrá acompañarlo en la primera fila de la parrilla ya que el viernes fue castigado con las pérdida de tres plazas por no aminorar la velocidad durante un período de bandera roja durante la primera sesión de entrenamientos libres.

El británico ya lideró la tabla en el primer intento de la Q3 y rubricó la pole en el segundo de una sesión muy apretada y resuelta a su favor por una margen extremadamente corto.

Al lado de Hamilton estará Raikkonen, que fue tercero en la tercera ronda de la sesión (Q3) a 70 milésimas del piloto inglés.

QUALIFYING CLASSIFICATION: Job done for Hamilton as he edges ever closer to a fifth world title #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/lVwY6NUkNd

Desde la segunda fila comenzarán Bottas y Ricciardo, mientras que Vettel lo hará desde la tercera justo por delante del francés Esteban Ocón (Force India-Mercedes).

Completaron el Top-10 el alemán Nico Hülkenberg (Renault), el francés Romain Grosjean (Haas-Ferrari), el monegasco Charles Leclerc (Sauber-Ferrari) y el mexicano Sergio Pérez (Force India-Mercedes).

El holandés Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) arrancará desde la decimotercera plaza tras quedarse fuera de la Q2 por la rotura de la suspensión trasera derecha al pasar por encima de los pianos curva 15.

Los españoles Carlos Sainz (Renault) y Fernando Alonso (McLaren-Renault) comenzarán la carrera desde los puestos undécimo y decimocuarto, respectivamente.

El madrileño superó la Q1, pero ya no pudo progresar desde la Q2, mientras que el bicampeón asturiano quedó eliminado en la primera ronda, aunque gana dos plazas ya que los dos pilotos de Toro Rosso, el francés Pierre Gasly y el neozelandés Brendon Hartley, que fueron decimotercero y decimocuarto en la sesión de clasificación, cerrarán la parrilla por sanción al cambiar diversos componentes en sus monoplazas.

Alonso comenzará desde la decimocuarta plaza al lado de Verstappen y con el objetivo de pescar algún punto.

El Gran Premio de Estados Unidos se disputa este domingo sobre 56 vueltas (308,405 kilómetros) a partir de las 20:10 CET (18:10 GMT).

HAMILTON: "That was close! The first [Q3] lap was decent… the second was just that little bit better… I'm really happy with that" #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/diEJ8WhqSv

— Formula 1 (@F1) October 20, 2018