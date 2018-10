Dorados de Sinaloa uniría a la novia de Maradona al equipo femenil

Diego Armando Maradona parece estar en un buen momento como director técnico del conjunto de Dorados de Sinaloa y al parecer su novia, Rocío Oliva, tendría las puestas abiertas para ingresar a las filas del cuadro sinaloense en la rama femenil, según ESPN.

👇🏻 También te puede interesar 👇🏻

Dodgers regresa a una Serie Mundial

Muchos aseguran que la actual dueña del corazón del argentino ha tenido la oportunidad de militar en equipos inferiores de su natal Argentina como River Plate y Club Atlético Excursionistas en el 2017.

A pesar de que el cuadro del Gran Pez no presume con un conjunto de damas profesional en la Liga MX Femenil, sí cuentan con un pequeño grupo de mujeres que juegan por el amor al futbol y tendría la oportunidad de debutar en el próximo duelo frente a Zacatepec.

No es novedad de que el campeón del mundo con Argentina ha sido un personaje polémico dentro y fuera del terreno de juego, ya que a pesar de tener cuatro años de relación con la joven, presumen de un historial un poco problemático, ya que el ex deportista ha sido un blanco fácil del alcohol, mismo que en ocasiones ha transformado al ex técnico de la albiceleste.

PUBLIMETRO TV