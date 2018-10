Jersey de Carlos Vela es el segundo más vendido en la MLS

La camiseta del delantero sueco Zlatan Ibramovic, del Galaxy de Los Ángeles, se ha convertido en la más vendida de la MLS, seguida por la del atacante mexicano Carlos Vela, del equipo LAFC.

Así lo anunció este lunes la oficina de la MLS, que destacó la importancia de Ibrahimovic tan solo en su primera temporada en la liga estadounidense.

La casaca del ariete venezolano Josef Martínez, del Atlanta United y máximo goleador del torneo esta temporada, ocupa el tercer lugar, mientras que el cuarto es para la que luce el delantero inglés Wayne Rooney, del DC United, debutante en la MLS desde este verano.

En la lista de camisetas más vendidas en la liga continúan la del paraguayo Miguel Almirón, compañero de Martínez, y la del alemán Bastian Schweinsteiger, del Fire de Chicago, que está sexta.

La del veterano delantero español David Villa, del New York City, ocupa el séptimo puesto, seguida por la del italiano Sebastián Giovinco, del Toronto FC.

Los puestos nueve y diez del listado que elaboró y dio a conocer la MLS son para las del ex delantero de la Selección de Estados Unidos y de los Sounders FC de Seattle, Clint Dempsey, y el atacante argentino Ezequiel Barco, del Atlanta United.

La del mexicano Giovani dos Santos, del Galaxy, está en la decimocuarta casilla, mientras que las de los colombianos Darwin Quintero, del Minnesota United, y Diego Chará, de los Timbers, están en los puestos 23 y 25, respectivamente.

Zlatan Ibrahimovic ha dominado en todos los aspectos desde su llegada a la MLS en marzo pasado, tras marcar 22 goles y hacer 10 asistencias en 26 partidos jugados para el Galaxy.

La semana pasada, el sueco de 37 años fue nominado a los premios al Jugador Más Valioso de la MLS, al Jugador Revelación del Año y al Jugador con Espíritu de Superación del Año.

