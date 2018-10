Rafael Nadal abrirá una academia en México

Rafael Nadal anunció este martes la apertura de su academia en México, la cual tendrá lugar en Cancún, Quintana Roo a partir del próximo mes de noviembre.

La academia contará con ocho canchas de tenis, una de pádel, un gimnasio y un museo dentro del hotel Gran Palladium en Costa Mujeres.

"Es nuestra primera expansión fuera y para todos nosotros y para mí es un motivo de satisfacción y orgullo", mencionó el tenista español.

Nadal decidió abrir dicha academia en nuestro país, con el objetivo de impulsar el tenis en México. "Se ha hecho una labor muy importante, pero como siempre digo, todo es mejorable. No es fácil gestionar la vida de 120 jóvenes que confían en nosotros para mejorar no solo su nivel tenístico, sino también personas, con unos estudios que son exigentes y unas familias a las que tenemos responder como se merece la confianza depositada en nosotros", sentenció.

