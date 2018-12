Boca Juniors buscó a Bruno Valdez para la Libertadores

Bruno Valdez se ha convertido en elemento fundamental para las Águilas del América, gracias a su versatilidad dentro del terreno de juego y sus constantes anotaciones, a pesar de no ser delantero, sino defensa.

Su buen nivel en la cancha lo llevó a llamar la atención de Boca Juniors, club que buscó al paraguayo previo a la Copa Libertadores; sin embargo, el equipo de Coapa no lo soltó.

"Boca me vino a buscar para esta Libertadores que pasó, pero América le dijo que no. No me pusieron precio", reveló Valdez en entrevista con Futbol a lo Grande.

Bruno fue pieza clave para que el cuadro dirigido por Miguel Herrera consiguiera la decimotercera estrella en el Apertura 2018, por lo que será difícil que América deje ir a una de sus máximas estrellas tan fácilmente.

