Carlos Vela se enfrentará a Andrés Iniesta en enero

Carlos Vela y Los Ángeles FC sostendrán un partido amistoso en ante el equipo japonés Vissel Kobe, mismo en donde milita actualmente el español Andrés Iniesta.

El duelo se llevará a cabo el próximo jueves 31 de enero en el Estadio Banc of California de Estados Unidos, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

